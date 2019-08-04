Президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

Президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, его брата и других политиков страны обвинили в участии в сговоре с наркоторговцами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

С обвинениями выступили федеральные прокуроры США из Нью-Йорка, которые уверены, что руководство латиноамериканской страны защищает наркокартели. Как пишет газета, обвинения изложены в документах по делу младшего брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса, который ожидает суда в США. Самого Хуана Антонио называют наркоторговцем, который работает с «многотонными» партиями.

Ранее американский суд приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения 62-летнего мексиканца наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («коротышка»). Кроме тюремного приговора, Эль Чапо также обязали выплатить 12 миллиардов долларов.

В апреле кандидат в президенты Гватемалы Марио Эстрада был арестован в США за попытку сговора с наркокартелем ради победы на выборах. Он обещал крупнейшему мексиканскому наркокартелю «Синалоа» способствовать поставкам наркотиков на американскую территорию. На избирательную кампанию они намеревались заполучить от 10 до 12 миллионов долларов.

Брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса задержали в Майами в ноябре 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!