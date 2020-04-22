ФСБ предотвратила вооруженное нападение россиянина на учебное заведение

В Тюменской области ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на учебное заведение. Об этом во вторник, 22 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, 18-летний подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений Тюменской области. Оперативники изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»).

По предварительной версии следствия, молодой человек планировал совершить массовое убийство в одном из учебных заведений региона в апреле 2020 года. Для этого он нашел пригодные для изготовления взрывного устройства предметы, огнестрельное оружие и спрятал все это по месту жительства. Но благодаря действиям правоохранительных органов не смог довести задуманное до конца.

16 апреля сообщалось, что в Красноярске оперативниками ФСБ был задержан подросток, который признался в планах устроить бойню на Пасху.

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