За резню в российской школе наказали охранницу

В Перми Мотовилихинский суд приговорил к двум годам ограничения свободы охранницу школы №127, где в январе 2018 года два подростка напали на учеников и учительницу. Об этом сообщил «Интерфакс».

Женщину признали виновной по части 2 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Ее обвинили в том, что она пропустила в школу двух подростков, не проверив их сумки и документы. Они напали с ножами на школьников и учительницу.

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По инструкции, посетители без пропуска могут находиться в школе только в сопровождении кого-то из сотрудников, но подростков никто не сопровождал. Охранница не признала вину.

Утром 15 января 2018-го двое несовершеннолетних напали на учительницу и первоклассников в школе в Перми, после чего попытались убить друг друга. Их обвинили в покушении на убийство двух и более лиц. Подростки не смогли объяснить следователям, зачем устроили резню.

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