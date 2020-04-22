ФСБ показала задержание готовившего бойню в учебном заведении россиянина

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

ФСБ показала задержание готовившего бойню в учебном заведении Тюменской области россиянина. Видео в среду, 22 апреля, опубликовал Следственный комитет России (СКР).

На видео сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого в наручниках и сажают его в служебный автомобиль. Также демонстрируются найденные во время обыска в доме предметы, в том числе гладкоствольное ружье.

По данным следствия, 18-летний подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений Тюменской области. Оперативники изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее 22 апреля сообщалось, что, по предварительной версии следствия, молодой человек планировал совершить массовое убийство в одном из учебных заведений региона в апреле 2020 года.

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