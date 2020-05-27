ФСБ показала новейшие модели автомата Калашникова от подпольных оружейников

ФСБ показала видео с изъятыми у подпольных оружейников новейшими моделями Калашникова и винтовок. Видеоролик в среду, 27 мая, публикует РИА Новости

На кадрах видно, как спецназ ФСБ проводит задержание подозреваемых на улицах российских городов. После в ролике демонстрируют изъятые образцы огнестрельного оружия. Демонстрируются патроны, детали и элементы стволов, взрывчатка. Кроме того, видны внутренние помещения нелегальных мастерских.

В ходе операции было ликвидировано 13 подпольных мастерских в девяти регионах страны.

Ранее, 27 мая сообщалось, что в ходе масштабной операции по всей стране ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов.

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