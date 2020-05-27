ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова

В ходе масштабной операции по всей стране ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов в том числе новейшие образцы автомата Калашникова. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным силовиков, изъяты 10 пулеметов, 27 автоматов, среди экземпляров числятся Ак-12, АК-103 и другие модификации Калашникова. А также 55 снайперских винтовок в том числе российский «Винторез». 55 винтовок и карабинов, включая американские M-16, 82 пистолета, а также три гранатомета: РПГ-7В и РПГ-26, и подствольный ГП-25.

Кроме того изъяты 20 килограмм взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов. Много образцов оружия Великой Отечественной войны. В ходе спецоперации были ликвидированы 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием, которые действовали в девяти регионах страны.

8 мая сообщалось, что в городе Бузулук Оренбургской области сотрудники уголовного розыска МВД, Росгвардии и ФСБ задержали 43-летнего сварщика. У которого в ходе обыска изъяли более ста гранат «Ф-1», ручные дымовые гранаты, взрыватели, автоматы, револьвер, обрез ружья и почти две тысячи патронов.

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