Пойманный ФСБ парикмахер оказался подпольным торговцем оружием

В Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ и полиции поймана подпольная группа торговцев оружием. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что 28 мая силовики задержали десять участников группировки в возрасте от 29 до 80 лет. Среди задержанных оказались два водителя такси и парикмахер. В результате обысков был обнаружен арсенал оружия: 10 пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета, винтовки, карабины, ружья, револьвер, а также большое количество патронов разного калибра, порох и комплектующие. Среди изъятого найдено множество ручек-пистолетов, изготовленных подпольными мастерами, а также инструменты и техника для изготовления и модификации оружия.

Вооружение и комплектующие направили на исследование экспертам-криминалистам. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности остальных членов группировки.

27 мая сообщалось, что в ходе масштабной операции по всей стране ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов, в том числе новейшие образцы автомата Калашникова.

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