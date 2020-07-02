Оперативники ФСБ задержали подпольных оружейников с арсеналом времен войны

В рамках масштабной операции по всей России оперативники ФСБ пресекли деятельность пяти подпольных мастерских, оснащенных специальным оборудованием по переделке и восстановлению боевых свойств оружия. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, ФСБ задержала 13 оружейников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, которые создали целый арсенал из восстановленных гражданских образцов оружия и из добытого в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Всего изъято 77 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства, в том числе два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, 23 ручные осколочные гранаты, более 13,5 тысячи патронов различного калибра и 103 килограмма тротила.

10 июня сообщалось, что ФСБ ликвидировала нелегальную оружейную мастерскую, работу которой организовал житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Преступник попался в мае 2020 года. В своей мастерской 39-летний россиянин наладил изготовление, модернизацию и сбыт огнестрельного оружия. В частности, он делал из пневматических пистолетов боевые аналоги.

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