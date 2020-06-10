Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ

ФСБ ликвидировала нелегальную оружейную мастерскую, работу которой организовал житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщило региональное управление службы, передает РИА Новости.

Отмечается, что преступник попался ФСБ в мае 2020 года. В своей мастерской 39-летний россиянин наладил изготовление и модернизацию огнестрельного оружия. В частности, он делал из холостых пистолетов боевые аналоги, а затем продавал их. По данным службы безопасности, задержанный действовал в составе группы.

При обыске были изъяты три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей, более тысячи самодельных патронов различного калибра, комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

На данный момент возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт и хранение оружия и его частей, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Ранее подпольная группа торговцев оружием была поймана сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Среди задержанных оказались два водителя такси и парикмахер.

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