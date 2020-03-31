Российский ювелир оказался владельцем подпольной оружейной мастерской

В Дагестане у ювелирного мастера-реставратора нашли подпольную мастерскую, в которой он незаконно совершенствовал боевое оружие для улучшения его тактико-технических характеристик. Об этом во вторник, 31 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, подозреваемого задержали сотрудники регионального управления уголовного розыска МВД при участии оперативников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По версии следствия, задержанный реставрировал поврежденное и реконструировал списанное оружие.

Его сообщник занимался сбытом криминальной продукции. В ходе контрольной закупки полицейские приобрели у фигурантов пистолет Макарова (ПМ) и 16 патронов к нему. При обысках у них обнаружили предметы, конструктивно схожие с шестью ружьями, четырьмя карабинами, пистолетом-пулеметом Шпагина, винтовкой Мосина и револьвером.

Кроме того, у сообщников изъяли боеприпасы и составные части для модификации оружия. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и части 2 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Фигуранты помещены под домашний арест.

18 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ России накрыли десять подпольных мастерских по модернизации оружия, изъято 190 стволов и 7 килограммов взрывчатки.

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