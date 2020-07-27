Десятки полицейских пострадали в ходе протестов в американском городе

В американском Сиэтле около шести десятков сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков. Об этом сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

«В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован», — рассказали в полиции. Там уточнили, что ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска.

Кроме того, было задержано 47 участников столкновений. Отмечается, что протестующие бросали в сотрудников камни, бутылки и деревянные предметы. Также полицейские пострадали от взрывоопасных веществ. Сейчас ведется следствие.

Накануне, 26 июля, сообщалось, что полиция города Сиэтл объявила беспорядки, которые начались в городе 25 июля, бунтом. Такое решение было принято в связи с продолжающимся ущербом и рисками для общественной безопасности. Тогда стало известно о задержании 25 человек.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Флойда. Темнокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны правоохранителя.

Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.