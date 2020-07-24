Власти США отправят силовиков в Сиэтл для борьбы с преступностью

Администрация президента США Дональда Трампа решила отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл, штат Вашингтон, для борьбы с преступностью. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Источники издания в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) страны утверждают, что в город отправят подразделения Таможенной и пограничной службы, специально обученные для разгона массовых беспорядков.

Однако число силовиков, которые прибудут в Сиэтл, не уточняется. При этом решение об их отправке, подчеркивает газета, не является реакцией на новые демонстрации в городе. Не исключено, что подразделения будут держать на случай выхода ситуации из-под контроля.

Власти города неоднократно подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов Сиэтла и не пускали туда экстренные службы. Контроль над занятой территорией городским властям удалось восстановить только 1 июля.

Ранее сообщалось, что мэры более десяти крупнейших американских городов воспротивились действиям силовиков, направленных к ним президентом США Дональдом Трампом для установления порядка на охваченных протестами улицах, и обратились в Конгресс с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. Они пожаловались, что спецотряды из числа сотрудников министерства внутренней безопасности и министерства юстиции были направлены Трампом в американские города без согласования с местными властями и главным образом в политических целях.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.