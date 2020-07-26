Полиция расценила беспорядки в американском городе как бунт

Полиция города Сиэтл объявила беспорядки, которые начались в городе 25 июля, бунтом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с продолжающимся ущербом и рисками для общественной безопасности. По последним данным, в результате протестов были арестованы 25 человек.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Флойда. Темнокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны правоохранителя.

Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.