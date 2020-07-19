Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим в США

В американском Чикаго полицейские на черном внедорожнике не остановились, когда протестующие стали перед их машиной. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Сотрудники полиции американского Чикаго просто давят протестующих, которые мешают проезду их внедорожника», — отмечается в подписи к видео. На кадрах видно, как машина едет прямо на людей. В ответ они начали кричать и бить по колесам и корпусу автомобиля.

Ранее в июле участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар. Одна из жительниц США, афроамериканка, облила черной краской надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, оказались охвачены десятки городов США. Причиной протестов стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.