Губернатор Миннесоты подписал закон для снижения полицейского насилия

Губернатор Миннесоты Тим Уолз подписал закон, направленный на снижение уровня применяемого сотрудниками полиции насилия и увеличение прозрачности работы полиции. В нем, в частности, будет прописан запрет на применение удушающего приема. Об этом сообщает Star Tribune.

«Это хороший первый шаг. Все эти изменения давно назрели, но они не завершают обсуждения об ответственности полиции, которое мы ведем», — заявил губернатор.

Новый закон о действиях полиции обязывает снизить элемент агрессивной военизированной подготовки сотрудников полиции. Также будет создан консультативный совет, следящий за деятельностью правоохранителей.

В конце июня палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, названный «Законом о справедливой полиции имени Джорджа Флойда». В нем прописаны такие правила, как запрет силовикам применять удушающие приемы во время задержания, а также ограничение количества выписываемых ордеров на проникновение в дома. Кроме того, законопроект ужесточает наказание полицейских, необоснованно применивших насильственные действия к подозреваемым.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Флойда. Темнокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны правоохранителя. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.