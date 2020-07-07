Полицейским в США предложили платить за свои преступления

В американском штате Нью-Йорк предложили на уровне закона закрепить обязанность полицейских самостоятельно выплачивать ущерб за свои проступки и преступления. Об этом сообщает New York Post.

Проект закона предложила сенатор от штата Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi). Он обязывает стражей порядка приобрести специальную страховку личной ответственности. Именно с ее помощью предлагается покрывать выплаты по гражданским искам за применение полицейскими чрезмерной силы, использование удушающих приемов и другие злоупотребления.

Цель нового законопроекта — «создать финансовое препятствие для неправомерных действий и привлечь [виновных] к ответственности за отвратительное поведение», пояснила Бьяджи. В то же время местные органы власти, согласно законопроекту, по-прежнему должны будут покрывать судебные издержки.

В настоящее время в Нью-Йорке компенсации выплачиваются из бюджета — то есть за счет налогоплательщиков. New York Post отмечает, что только с июля 2017-го по июнь 2018 года штат выплатил 230 миллионов долларов в рамках почти 6,5 тысячи дел о проступках и неправомерных действиях со стороны полицейских.

В конце июня палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, названный «Законом о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» в честь погибшего в Миннеаполисе афроамериканца. В нем прописаны такие правила, как запрет силовикам применять удушающие приемы во время задержания, а также ограничение количества выписываемых ордеров на проникновение в дома. Кроме того, законопроект ужесточает наказание полицейских, необоснованно применивших насильственные действия к подозреваемым.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Темнокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны правоохранителя. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!