В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим ЧП в Атланте, где не прекращаются массовые беспорядки. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что указ главы штата разрешает ввести в город до тысячи военнослужащих Нацгвардии Джорджии. Как пояснил губернатор, в штате уже несколько недель не прекращаются бунты и насилие, уровень которого только растет. Так, в минувшие выходные в результате происшествий со стрельбой пострадали 30 человек, пятеро из которых скончались.

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«Разговор будет жесткий», — говорится в заявлении губернатора. Кемп отметил, что власти должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата.

При этом ряд СМИ отмечают, что мэр Атланты, демократ Киша Лэнс Боттомс отказалась просить о помощи Нацгвардии и это за нее сделал губернатор-республиканец.

В Атланте возобновились протесты из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. Брукс в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда и был задержан полицией. При задержании он стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. В результате один из полицейских Гарретт Рольф открыл огонь. Позднее Брукс умер в больнице.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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