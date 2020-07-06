Мэр американского города обвинила протестующих в убийстве 8-летней девочки

В американском городе Атланта (штат Джорджия) некие вооруженные люди смертельно ранили 8-летнюю девочку Секорию Тернер (Secoriea Turner), после чего мэр обвинила в убийстве протестующих за права чернокожих. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что девочка погибла еще 4 июля. Стрельба произошла недалеко от мемориала в память чернокожего убитого еще в июне Рэйшарда Брукса. Известно, что Тернер была смертельно ранена в машине, когда водитель автомобиля пытался припарковаться — стрельбу открыли некие люди из-за конфликта с ним. Вскоре девочка скончалась в больнице.

При этом полиция не нашла подозреваемых. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс призвала протестующих против жестоких действий полиции «убираться» из этого района, обвинив их в убийстве ребенка.

Афроамериканец Рэйшард Брукс был убит полицейским в июне. Чернокожий гражданин заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта страж порядка выстрелил в мужчину, после чего того госпитализировали. Однако врачам спасти Брукса не удалось. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После смерти Брукса в Атланте начались протесты. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда из-за грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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