Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог. Соответствующая информация содержится в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин, передает Fox 9.

Речь идет о бывшем страже порядка Ту Тао. Его освободили в субботу, 4 июля. Сумма залога составила 750 тысяч долларов. Согласно условиям освобождения, он должен выполнить ряд условий, установленных судом, в том числе выступать в суде, избегать неприятностей и не связываться с семьей жертвы.

Ранее в июне залог внесли за бывших офицеров Томаса Лейна и Джеймса Куэнга, проходящих по аналогичным обвинениям, передает телеканал. Всем троим арестованным вменяют пособничество и подстрекательство к убийству Флойда второй степени. Обвиняемый непосредственно в убийстве Дерек Шовин остается под стражей.

Обвинения стражам порядка предъявили в начале июня. Позднее сообщалось, что первое заседание суда по этому делу пройдет 8 марта 2021 года.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

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