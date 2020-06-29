Названа дата первого заседания по делу об убийстве Флойда

Первый суд над бывшими полицейскими, которые причастны к жестокому задержанию чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, пройдет 8 марта 2021 года. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на судью округа Хеннепин Питера Кэхилла. Его слова передает РИА Новости.

По данным издания, пока неизвестно, будет ли суд над всеми четырьмя уволенными правоохранителями проходить в одно время.

Обвинения стражам порядка предъявили в начале июня. Троим вменили пособничество в убийстве второй степени. Экс-полицейского Дерека Шовина, который применил против Флойда удушающий прием, обвинили в убийстве.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

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