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Системе уголовного правосудия США предрекли развал

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Фото: Globallookpress.com

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что в скором времени система уголовного правосудия США развалится, так как по всей стране резко выросло число массовых расстрелов и убийств. Об этом в пятницу, 26 июня, он сказал во время пресс-конференции в департаменте полиции Нью-Йорка, передает The New York Post.

«Вы обязаны посмотреть на это. У вас есть система уголовного правосудия, которая разваливается», — сказал он. Комиссар также отметил, что «разваливается» — лучшее слово, чтобы прокомментировать состояние системы.

Кроме того, Ши заявил, что многие уголовные дела остались отложенными на потом, не расследованными и замороженными. При этом, по словам комиссара полиции, каждое дело представляет собой потерпевшего и обвиняемого, которого так и не привлекли к ответственности.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции, названный «Законом о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» в честь погибшего в Миннеаполисе афроамериканца. В новой реформе прописаны такие правила, как запрет силовикам применять удушающие приемы во время задержания, а также ограничение количества выписываемых ордеров на проникновения в дома. Кроме того, законопроект ужесточает наказание полицейских, необоснованно применивших насильственные действия к подозреваемым.

23 июня сообщалось, что в США нынешнее лето может стать особенно смертоносным в связи со сложившимися обстоятельствами: пандемией коронавируса, смертью чернокожего Джорджа Флойда, разногласием с полицейскими, а также президентскими выборами. Отмечается также, что в США зафиксировали всплеск торговли оружием во время пандемии коронавируса — это тоже усугубляет настроение в стране, так как горожане не чувствуют себя в безопасности.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда, удушенного в момент задержания полицейскими, начиная с мая в десятках городов США начались массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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