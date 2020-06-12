Трамп назвал позором действия задержавших Джорджа Флойда полицейских

Президент США Дональд Трамп назвал позором поступок полицейских, принимавших участие в задержании чернокожего Джорджа Флойда, который впоследствии скончался. Об этом он рассказал в интервью Fow News.

Американский лидер призвал не судить о всех правоохранителях по трагедии в Миннеаполисе. «Эти восемь минут были не просто ужасны, они были позором. Люди начинают задаваться вопросом, неужели вся полиция такая. (...) Это не так», — заявил глава государства. По его мнению, большинство полицейских — хорошие люди.

Трамп добавил, что стражи порядка проходят тщательную профессиональную подготовку, чтобы поступать правильно в критических ситуациях, одной из которых стало задержание Флойда.

Ранее Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. Он пообещал работать над экономическим благополучием меньшинств, заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам, сделать полицию более соответствующей профессиональным стандартам и не лишать ее финансирования.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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