Белый дом объяснился за назвавшего Black Lives Matter символом ненависти Трампа

Белый дом объяснил слова президента США Дональда Трампа, назвавшего лозунг Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») одноименного движения символом ненависти. Его слова разъяснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает ТАСС.

Власти Нью-Йорка планируют разместить надпись на Пятой авеню в центре Манхэттена, однако Трамп высказался против этого.

Макинэни заявила, что Трамп поддерживает лозунг, однако выступает против действий организации BLM, которая позволяет себе агрессивные высказывания в адрес полиции.

«Если посмотреть на некоторые лозунги Black Lives Matter, которые они выкрикивают, <...> то это неприемлемые фразы», — подчеркнула она. Макинэни привела в пример фразу «Pigs In A Blanket, Fry "Em Like Bacon» («Сосиски в тесте, поджарим их, как бекон»).

Ранее Трамп на своей странице в Twitter назвал этот лозунг ужасным. Также он призвал не допустить появления надписи Black Lives Matter на Пятой авеню в Нью-Йорке и счел ее «символом ненависти».

На американском сленге pigs («свиньями») называют полицейских. Pigs in a blanket — блюдо, аналогичное сосиске в тесте.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

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