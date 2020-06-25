Основатели Black Lives Matter оказались марксистами

Основатели движения за права чернокожих Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») — марксисты, заявила Патрисса Каллорс, одна из трех человек, стоявших у его истоков. Оказалось, что она говорила это еще в 2015 году, но интервью вновь получило популярность только сейчас, сообщает The Texas Insider.

«У нас вообще-то есть идеологические рамки. Я и Алисия, в частности — обученные организаторы-марксисты. Мы хорошо разбираемся в идеологических теориях», — сказала Каллорс, имея в виду вторую из трех основательниц движения Алисию Гарзу.

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На сайте движения прямым текстом не говорится о приверженности его членов учению Карла Маркса: там изложены требования расовой и экономической справедливости, равного доступа к образованию и медицине, а также точки зрения, отстаивающие права трансгендеров и других сексуальных меньшинств. Там же постулируется неприятие традиционной западной модели семьи и необходимость перенаправить деньги с финансирования полиции на поддержку чернокожих сообществ.

Об идеологических основах движения заговорили после недавнего выступления Каллорс, в котором она заявила, что цель BLM — в том, чтобы президент США Дональд Трамп покинул свой пост как можно скорее, «прямо сейчас», а не в ноябре в результате выборов.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

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