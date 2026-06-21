Украина прибегает к террористическим методам, чтобы компенсировать неудачи на поле боя

Украина на фоне ситуации на фронте все чаще прибегает к террористическим методам, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Эксперт прокомментировал недавние атаки беспилотников на российские регионы. По его словам, усиление подобных ударов связано с положением Киева и является попыткой компенсировать неудачи на поле боя.

Гусев также заявил, что Россия выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта, тогда как украинская сторона, по его мнению, заинтересована лишь во временном прекращении боевых действий. Он считает, что перемирие может использоваться для перегруппировки и перевооружения войск.

Политолог добавил, что давление на Киев будет усиливаться, а российское руководство, по его словам, не намерено реагировать на возможные провокации.

Ранее в России развеяли опасения из-за нового британского оружия для Украины.