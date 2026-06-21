В России развеяли опасения из-за нового британского оружия для Украины

Новую британскую ракету, которую Лондон намерен передать Киеву, сможет сбить любое предназначенное для этого российское оружие. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.
«Сбивать мы такие ракеты можем различными зенитными ракетными комплексами. У этой ракеты, хоть она и баллистическая, небольшая скорость. Поэтому работать по ней сможет практически все, что у нас есть», — подчеркнул эксперт.
Кнутов напомнил, что у России есть право уничтожать заводы и предприятия с производством оружия, которое применяется для ударов по гражданским объектам и мирному населению.
Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине.