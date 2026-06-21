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17:21, 21 июня 2026Наука и техника

В России развеяли опасения из-за нового британского оружия для Украины

Эксперт Кнутов: Новую британскую ракету сможет сбить любое российское оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Новую британскую ракету, которую Лондон намерен передать Киеву, сможет сбить любое предназначенное для этого российское оружие. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Сбивать мы такие ракеты можем различными зенитными ракетными комплексами. У этой ракеты, хоть она и баллистическая, небольшая скорость. Поэтому работать по ней сможет практически все, что у нас есть», — подчеркнул эксперт.

Кнутов напомнил, что у России есть право уничтожать заводы и предприятия с производством оружия, которое применяется для ударов по гражданским объектам и мирному населению.

Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине.

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