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20:10, 21 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможной отставке поддерживающего Киев премьера Британии

Сенатор Джабаров: До начала осени Стармер покинет пост премьера Британии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carl Court / Getty Images

До начала осени премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинет свой пост, убежден первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Стармер — разрушитель всего, что можно. Более того, опыт его пребывания на посту премьера никаких позитивных шагов ни для своей страны, ни для европейской безопасности не показал. Он только стравливает страны. Натравливает Украину. Мешает любым переговорным процессам», — заявил Джабаров.

Хотя он назойливо заявлял, что он никуда не уйдет, было видно, что это игра, что его не поддерживают. Может, не в понедельник, может, еще через неделю, но до начала осени он покинет пост премьера. Тем более там есть кандидат — мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм

Владимир Джабаровпервый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее кабинет министров Британии призывал Стармера уйти в отставку в ближайшие дни после победы Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что отставка Стармера объединит всех.

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