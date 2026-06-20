Стало известно о возможной отставке Стармера в ближайшие дни

The Independent: Кабмин Британии призывает Стармера уйти в отставку в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер думает над уходом в отставку, к чему его призывает кабмин. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на министров.

«На сэра Кира Стармера оказывается огромное давление, поскольку министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета.

Вместе с тем, как сообщает издание, премьер-министр заявил, что не намерен покидать свой пост и собирается продолжить борьбу за сохранение должности.

Ранее Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников. «Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства», — сказал он.