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02:54, 20 июня 2026Мир

Стало известно о возможной отставке Стармера в ближайшие дни

The Independent: Кабмин Британии призывает Стармера уйти в отставку в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Macdiarmid / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер думает над уходом в отставку, к чему его призывает кабмин. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на министров.

«На сэра Кира Стармера оказывается огромное давление, поскольку министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета.

Вместе с тем, как сообщает издание, премьер-министр заявил, что не намерен покидать свой пост и собирается продолжить борьбу за сохранение должности.

Ранее Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников. «Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства», — сказал он.

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