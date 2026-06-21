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19:40, 21 июня 2026Силовые структуры

Заминированные купюры нашли в российском регионе

В Запорожской области нашли заминированные купюры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В поселке Михайловка Запорожской области нашли заминированные купюры. Об этом сообщает администрация Михайловского муниципального округа Запорожской области.

«В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», — говорится в сообщении.

Власти обратились к жителям и призвали их не подходить и не прикасаться к деньгам, сверткам или коробкам, которые могут быть обнаружены на улице.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства. По внешним атрибутам они напоминают сухие пайки российских солдат.

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