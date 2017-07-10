Покалеченный негром полицейский из США решил засудить Black Lives Matter

Американский полицейский решил засудить лидеров общественного движения негров Black Lives Matter за разжигание ненависти. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает The Washington Post.

Судебный иск подал патрульный, известный как «сотрудник Джон Доу Смит». Он выжил при нападении ветерана корпуса морской пехоты США Гэвин Юджин Лонг в городе Батон-Руж на полицейских.

По мнению мужчины, именно речи лидеров движения Black Lives Matter привели к атаке, в результате которой погибли три человека, столько же получили ранения.

42-летний отец двоих детей получил повреждение головного мозга и инвалидность: пули попали ему в живот, плечо и голову. Он пережил 16 операций. В судебном иске он запросил компенсацию в 75 тысяч долларов.

Лидеры движения отметили, что не считают жалобу достойной удовлетворения.