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19:43, 21 июня 2026Мир

В Париже запретили алкоголь по одной причине

Valeurs Actuelles: В Париже запретили употреблять алкоголь из-за бушующей жары
Вячеслав Агапов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Париже запретили употреблять алкоголь из-за бушующей жары. Об этом со ссылкой на распоряжение полиции сообщает журнал Valeurs Actuelles.

На фоне общенационального фестиваля «Праздник музыки» местные власти запретили употребление алкоголя на улице в регионах, где бушует сильная жара.

«В Париже полицейская префектура в этой связи запретила употребление спиртных напитков в общественных местах на улице, начиная с утра воскресенья», — сообщает издание.

Среди причин запрета — попытки избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь из-за жары. В то же время ряд экспертов считает эту меру запоздалой, поскольку запасы алкоголя к фестивалю уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах.

В то же время в Москве в конце июня жарких дней практически не будет. Не ждать высоких температур посоветовал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам специалиста, температура в третьей декаде месяца будет варьироваться в пределах 23 градусов тепла. Лишь в начале предстоящей недели, уточнил он, воздух прогреется до плюс 27 градусов.

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