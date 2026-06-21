Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 21 июня 2026Мир

В Словакии призвали Фицо отказаться от переговоров с Зеленским

Данко призвал Фицо отказаться от переговоров с Зеленским
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал премьера страны Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским после героизации нацизма на Украине. Об этом сообщает агентство TASR.

«Так, как к этому вопросу [героизации бандеровцев] подошел польский президент, должны были бы подходить и словацкие политики. Уважение к исторической правде и памяти жертв [нацизма] должно превалировать над политическими интересами [кого-либо]», — пояснил он.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

    В России высказались о возможной отставке поддерживающего Киев премьера Британии

    В Словакии призвали Фицо отказаться от переговоров с Зеленским

    Нейросеть взломала засекреченные данные Агентства национальной безопасности США

    Названа причина роста атак беспилотников со стороны Украины

    Оценены шансы Ирака отобрать очки у сборной Франции в матче на ЧМ-2026

    В Париже запретили алкоголь по одной причине

    Заминированные купюры нашли в российском регионе

    В Польше прокомментировали скандал с Украиной

    Россияне устроили праздник в честь новой дороги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok