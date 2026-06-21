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19:54, 21 июня 2026Спорт

Оценены шансы Ирака отобрать очки у сборной Франции в матче на ЧМ-2026

Шансы Ирака отобрать очки у Франции на ЧМ оценили коэффициентом 30,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная Ирака

Сборная Ирака. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Ирака отобрать очки у Франции в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поставить на то, что иракская команда не проиграет, можно с коэффициентом 8,05. Победа Ирака оценивается коэффициентом 30,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 11,00, а успех Франции оценили коэффициентом 1,08.

Букмекеры также считают, что матч будет результативным. На то, что французы забьют не менее трех мячей, можно поставить с коэффициентом 1,51.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.

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