Название станции метро посчитали расистским и решили изменить

Берлинская транспортная компания BVG посчитала название станции «Моренштрассе» расистским и решила изменить его. Об этом пишет РИА Новости.

В компании заявили, что новое название «Улица Глинки» станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки.

«BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации», — заявили в компании, добавив, что дата переименования станции будет объявлена позднее.

Отмечается, что станция метро была открыта в 1908 году, а название «Моренштрассе», что в переводе с немецкого означает «улица Мавров», она получила в 1991 году.

В связи с протестами против расизма и дискриминации в США и Европе после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Берлине возобновилась дискуссия о необходимости также переименовать и улицу Моренштрассе.

Ранее в Копенгагене вандалы осквернили статую Русалочки, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Неизвестные написали краской на основании памятника фразу «расистская рыба» (racist fish) и наклеили несколько стикеров.

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