Трамп заявил о большом количестве смертей белого населения от рук полиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране от рук полиции умирает больше белого населения, чем черного. Саму постановку вопроса о смертей темнокожих он в эфире телеканала CBS назвал ужасной. Его слова передает РИА Новости.

«И белые тоже [погибают]. Какой ужасный вопрос. И белые тоже. Больше белых, кстати», — сказал он. Согласно статистике, которую приводит агентство, доля смертей чернокожего населения от рук полиции в относительных цифрах превышает долю белокожего. Они чаще совершают преступления и чаще попадают в тюрьмы.

Всего в США проживает 70 процентов белого и 13 процентов черного населения.

Накануне в сети появились кадры того, как полицейский стреляет электрошокером в темнокожего мужчину. В полиции заявили, что один из активистов протеста кричал на правоохранителей и кинул в них свой шлем.

В десятках городов США проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке вводился комендантский час.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!