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У башни Трампа в Нью-Йорке появилась надпись Black Lives Matter

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Фото: Chirlane McCray / Twitter

Напротив небоскреба Trump Tower на проезжую часть Пятой авеню нанесли большую желтую надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»), сообщает РИА Новости.

При этом на проезжей части перекрыто автомобильное движение. Желающие подходят и фотографируются на фоне появившейся надписи.

Отмечается, что мэр города Билл де Блазио и его супруга также приняли участие в создании надписи. Кроме того, в акции принял участие и проповедник Эл Шарптон — один из самых известных в США борцов за права чернокожих.

Как рассказал де Блазио, когда он сообщил президенту США Дональду Трампу о намерении сделать надпись, глава государства заявил, что это опорочит роскошь Пятой авеню. «Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню», — сказал мэр.

В июне издание Newsweek сообщило, что в каждом районе Нью-Йорка появится надпись Black Lives Matter (BLM). Решение завесить город было принято на фоне роста числа беспорядков и неутихающих протестов. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это позволит признать значимость той идеи, которую несет в себе лозунг BLM и которая ошибочно отвергалась в течение большей части американской истории, — идеи борьбы с любыми видами дискриминации.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

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