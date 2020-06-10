Нью-Йорк решили завесить надписями про темнокожих

В каждом районе Нью-Йорка появится надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны») в честь одноименного движения против насилия в отношении темнокожего населения. Об этом сообщает Newsweek.

Решение завесить город было принято на фоне роста числа беспорядков и неутихающих протестов. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это позволит признать значимость той идеи, которую несет в себе лозунг Black Lives Matter и которая ошибочно отвергалась в течение большей части американской истории, — идеи борьбы с любыми видами дискриминации.

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Представители движения одобрительно отозвались о планах властей. Во время встречи с мэром одна из активисток подчеркнула необходимость противодействовать неправильному поведению сотрудников полиции, чтобы не допустить насилия.

Первая надпись Black Lives Matter появится на улице, где расположена мэрия. Местоположение остальных будет определено в ближайшие дни.

В течение последних двух недель Нью-Йорк, как и многие другие города, был охвачен массовыми протестами против полицейского произвола. Поводом послужила смерть темнокожего американца Джорджа Флойда после жесткого ареста. По данным полиции, демонстранты нанесли значительный ущерб городам, поскольку выступления активистов сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами.

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