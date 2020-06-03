В США решили бороться с неравенством раздачей денег

Bank of America решил выделить миллиард долларов общинам по всей стране на борьбу с экономическим и расовым неравенством. Это первый крупный американский банк, пообещавший денежную помощь на фоне массовых протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщает Reuters.

По словам исполнительного директора банка Брайана Мойнихена (Brian Moynihan), эти события позволили осознать остроту и срочность назревшей в обществе проблемы, связанной с расовой дискриминацией. Помощь состоит из нескольких программ, включающих проведение тестов на коронавирус и предоставление других медицинских услуг, а также финансовую поддержку малых предприятий, принадлежащих представителям национальных меньшинств.

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Другие игроки на банковском рынке США — JPMorgan Chase и Wells Fargo — также выступили с критикой в адрес расизма и дискриминации. Крупнейшие банковские компании Канады Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce призвали принять меры в борьбе за равноправие.

США захлестнула волна протестных акций после смерти чернокожего американца при полицейском аресте. Впоследствии на улицы вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), однако их выступления сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских, тысячи людей арестованы.

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