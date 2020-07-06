Граффити в честь погибших чернокожих испортили во Франции

Во Франции испортили граффити, созданные в память о погибших в результате действий полицейских Джорджа Флойда и Адама Траоре. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Rutply.

Это произошло в городе Стен, расположенном севернее Парижа. Граффити, на котором изображены лица Флойда и Траоре, расписали расистскими надписями. Полиция уже начала расследование.

Изображение было посвящено борьбе с расизмом по всему миру. В частности, на нем была надпись «Живите вечно», обращенная к погибшим. Вандалы приписали слово «негры» в конце. Помимо этого, нарушители написали слова «вымогательство», «воровство», «грабитель беременных женщин» и «остановите Траоре». Вероятно, последние слова относятся к семье убитого: его братья были арестованы за правонарушения различной степени тяжести после гибели Адама. Их обвиняют, в частности, в вымогательствах, насилии и торговле наркотиками.

Портал La Depeche отмечает, что профсоюз полицейских организовывал митинги, требуя стереть надпись «против расизма и насилия со стороны полиции» с граффити.

Десятки городов по всему миру охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в американском Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда из-за грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят под лозунгами борьбы с расизмом.

Во Франции протестующие обратились к истории гибели 24-летнего Адама Траоре, который умер 19 июля 2016 года в отделении полиции в пригороде Парижа. Сначала было установлено, что он умер от удушья, однако затем экспертиза указала на смерть из-за проблем с сердцем. В результате никто из жандармов не был привлечен к ответственности.

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