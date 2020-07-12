twitter

Протестующий применил удушающий прием к полицейскому в Нью-Йорке. Кадры с места событий опубликовал аккаунт Благотворительной ассоциации сержантов (Sergeants Benevolent Association) в Twitter.

Это произошло в одном из боро Нью-Йорка, Бронксе. Полицейские прибыли, чтобы разогнать толпу протестующих и арестовать одного из мужчин. Однако в это время другой митингующий набросился на одного из офицеров. Он применил удушающий прием, схватив полицейского на несколько секунд. Другие протестующие поддержали это, выкрикивая «Давай, *****, бей его!».

Daily Mail отмечает, что пытавшийся удушить полицейского — известный преступник, член одной из банд города. Указывается, что его арестовывали уже 11 раз: как правило, по обвинению в грабеже, незаконном хранении оружия и нападениях. В этот раз мужчину отпустили без предъявления обвинения.

Издание отмечает, что это возмутило полицию Нью-Йорка. Там считают, что насилие по отношению к представителям правоохранительных органов недопустимо. Представители Благотворительной ассоциации сержантов в Twitter обвинили местные власти в бездействии. По их мнению, если в стране примут закон, запрещающий полиции применять удушающие приемы, это приведет к ухудшению криминальной обстановки.

16 июня президент США Дональд Трамп решил запретить полиции использовать удушающие приемы после резонансной смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого задержания. Правоохранители теперь смогут прибегать к удушающим приемам только в случае угрозы жизни.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Один из них грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru