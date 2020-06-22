Американские полицейские снова применили удушающий прием против чернокожего

Полицейские в Нью-Йорке применили удушающий прием во время задержания чернокожего мужчины. Видео опубликовали в аккаунте полиции города в Twitter.

На кадрах видно, как четверо правоохранителей одновременно повалили мужчину на землю. Один из них стал душить задержанного рукой, однако другой полицейский быстро оттащил его. Отмечается, что мужчина находится в больнице, его адвокат требует возбудить уголовное дело против сотрудников полиции.

Мэр города Билл де Блазио заявил, что офицера уже отстранили от службы. «Я никогда не видел, чтобы сотрудник полиции так быстро получал дисциплинарное взыскание (...). Так и должно происходить всегда», — рассказал он в своем Twitter.

16 июня президент США Дональд Трамп решил запретить полиции использовать удушающие приемы после резонансной смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого задержания. Правоохранители теперь смогут прибегать к удушающим приемам только в случае угрозы жизни.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Один из полицейских грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда правоохранителей и расизм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru