Магазины спрятали от американцев оружие

Магазины крупнейшей торговой сети Walmart спрятали с полок оружие от американских покупателей на фоне продолжающихся беспорядков, которые начались после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представители компании подчеркнули, что осознают свою ответственность за продажу охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, и поэтому временно убрали его из некоторых торговых залов. Речь идет о магазинах в наиболее пострадавших от грабежа районах. Накануне также стало известно, что продажи оружия в США в мае 2020 выросли на 80 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

1 июня сообщалось, что некоторые американцы азиатского происхождения решили защищать свою собственность от мародеров, укрывшись с оружием на крышах. Кроме того, членам общины было предложено присоединяться, для кампании даже было придумано название — ROOF ASIANS 2020 («Азиаты на крышах 2020»).

В городах в разных частях США уже десять дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки, в которых погибли по меньшей мере 11 человек.

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