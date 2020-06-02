В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный

Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров.

По словам бизнесмена, после первой волны беспорядков он позвал на помощь друзей. В ресторан приехали 10-12 вооруженных людей, встали перед входом в заведение и начали ждать подхода толпы.

«Всего на нас шла примерно тысяча человек. Очень много. До того, как они дошли до нас, они сломали кучу магазинов», — рассказал Газарян. Протестующие ходили рядом с рестораном до двух часов ночи, но так и не решились на него напасть, утверждает предприниматель. Также, по его словам, они защитили от разгрома расположенный рядом ликеро-водочный магазин, владелец которого — пожилой мужчина — не может постоять за себя.

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Ресторатор также высказал мнение, что чернокожее население Сан-Диего «только этим способом» может поднять тему полицейского произвола в отношении афроамериканцев. «Каждый раз, когда кто-то умирает от полицейского, когда кто-то черный умирает от полицейского (хотя белые тоже много умирают) — это повод для них пойти и протестовать», — добавил Газарян.

В сети ранее появилась фотография, на которой запечатлены люди, стоящие вокруг ресторана Pushkin. Из-за того, что кадр сильно размыт, разглядеть оружие у них в руках не удается. Автор снимка, как утверждает опубликовавший фото человек, подписал его так: «Русская мафия обороняется в полном составе». «Не мафия, мы просто любим борщ!» — отреагировали на снимок в Pushkin.

В десятках городах США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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