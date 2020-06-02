Отстоявший ресторан в США владелец отреагировал на слова о «русской мафии»

Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян, с оружием в руках охранявший ресторан от мародеров во время беспорядков из-за гибели чернокожего, прокомментировал обвинения в его адрес о том, что он «русская мафия», передает РИА Новости. Он заявил, что имеет право защищаться от недобросовестных граждан.

«В Америке любят говорить эту фразу. Это просто большое количество людей называют мафией», — объяснил бизнесмен. Он добавил, что слово мафия в США уже давно потеряло первоначальное значение, однако разубеждать соседа, который сделал фотографию, Газарян не планирует. Владелец ресторана признался, что предпочитает такие обвинения обращать в шутку.

По словам бизнесмена, мародеры, проходившие мимо его ресторана, отдавали ему «немного уважения» за защиту собственности. «В этой стране есть установка — защищать свое имущество. Если видно, что полицейские не могут сделать свое дело, то ты имеешь право защищать свою собственность. Мы вышли и показали свое право, и никто нам не посмел ничего сказать», — заключил он.

В сети ранее появилась фотография, на которой запечатлены люди, стоящие вокруг ресторана Pushkin. Из-за того, что кадр сильно размыт, разглядеть оружие у них в руках не удается. Автор снимка, как утверждает опубликовавший фото человек, подписал его так: «Русская мафия обороняется в полном составе». «Не мафия, мы просто любим борщ!» — отреагировали на снимок в Pushkin.

Ранее 2 июня владелец ресторана сообщил, что его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров. По словам бизнесмена, после первой волны беспорядков он позвал на помощь друзей. В ресторан приехали 10-12 вооруженных людей, встали перед входом в заведение и начали ждать подхода толпы.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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