В МИД России прокомментировали беспорядки в США

Убийство афроамериканца в США — настоящая трагедия в сфере прав человека, а вспыхнувшие на этом фоне протесты и массовые беспорядки вызывают ужас и сострадание. Таким мнением в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«История все расставляет на свои места. (…) В моих словах нет ни доли злорадства, потому что те кадры, которые облетели весь мир, вызывают ужас и оторопь», — прокомментировала ситуацию Захарова. Она также призналась, что искренне сопереживает жителям США из-за происходящего.

По словам Захаровой, эта ситуация доказывает, что США не лидируют в сфере защиты прав человека, хотя ранее приписывали себе этот статус и считали подобные проблемы разрешенными, а теперь «этот нарыв вскрыт». Именно поэтому, отметила представитель МИД, Вашингтон вышел из Совета по правам человека в 2018 году. Кроме того, как добавила дипломат, правозащитные организации, освещающие нарушения прав человека по всему миру, в первые дни беспорядков в США весьма сдержанно оценивали происходящее.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Жители города вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как полицейские арестовали его с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Впоследствии беспорядки начались и в других городах. Поступают сообщения о вандализме, пожогах и нападениях на правоохранителей. В результате беспорядков ранее 30 мая в Окленде два сотрудника Федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения. Один из них скончался.

В частности, митинги проходят и возле Белого дома в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим «самыми злобными собаками и самым зловещим оружием», если им удастся преодолеть ограждения. Он также поблагодарил свою охрану и заявил, что эти акции не имеют ничего общего с убийством чернокожего в Миннесоте.

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