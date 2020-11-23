Сторонник Трампа подышал на женщин и получил обвинение в нападении

Житель США, вышедший на митинг в поддержку действующего президента Дональда Трампа, получил обвинение в хулиганстве за то, что намеренно подышал без маски на двух женщин. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в субботу, 21 ноября, у гольф-клуба в округе Лауден, штат Виргиния, принадлежащего американскому лидеру. 61-летний Реймонд Дескинс в одежде с символикой Трампа и надувным кругом с лицом главы государства вышел на акцию сторонников президента.

На распространенных кадрах заметно, как американец подошел к двум женщинам, которые призывали его держаться на расстоянии, так как он был без маски. Между ними завязалась словесная перепалка, и Дескинс дыхнул в их сторону. Затем он ухмыльнулся и под неодобрительные выкрики женщин отошел от них.

Пожилые женщины заявили об опасении, что в результате инцидента они могли заразиться коронавирусом, из-за чего пропустят празднование Дня благодарения.

«Офису шерифа округа Лауден известно о видео, распространенном в социальных сетях после инцидента у Trump National Golf Club. 21 ноября две стороны сообщили в полицию о том, что они подверглись нападению во время словесной перепалки», — сообщили в полиции округа. Правоохранители объявили о выдаче ордера. Дескинсу предъявили обвинения в простом нападении (проступке) и отпустили.

Ранее сообщалось, что единственный сторонник Трампа в одном из районов Калифорнии решил переехать из-за издевательств соседей после выборов главы государства. По его словам, соседские дети скандировали у его дома кричалки в поддержку демократа Джо Байдена, а на асфальте перед его крыльцом появились надписи «Жизни черных важны» и «Мы поддерживаем ЛГБТ».