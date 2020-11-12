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Издевки соседей вынудили переехать единственного сторонника Трампа в районе

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Кадр: CBS Sacramento / YouTube

Единственный сторонник действующего президента США Дональда Трампа в одном из районов Калифорнии решил переехать из-за издевательств соседей после выборов главы государства. На историю 40-летнего жителя Роклина Майкла Мейсона (Michael Mason) обратил внимание CBS Sacramento в YouTube-канале.

Американец публично выражал поддержку главе государства. В частности, он вывесил на доме флаг предвыборной кампании Трампа. Однако соседи Мейсона оказались сторонниками демократа Джо Байдена. После оглашения предварительного подсчета голосов они начали преследовать проголосовавшего за республиканцев и издеваться над ним.

Так, по словам Мейсона, соседские дети скандировали у его дома кричалки в поддержку Байдена, а на асфальте перед его крыльцом появились надписи «Жизни черных важны» и «Мы поддерживаем ЛГБТ». «Я спустился туда и спросил: "Ну, а почему вы не написали это перед своим домом или у кого-то еще? Почему мой?" И они просто посмеялись надо мной», — пожаловался он.

Житель Роклина признался, что устал от «мучений» соседей и чувствует себя нежелательной персоной в районе. Его дети также перестали выходить из дома, так как бояться стать объектом насмешек. Поведение соседей вынудило его семью переехать, отметил Мейсон. Американец подал заявление в полицию с просьбой выдать ему орден о запрете на приближение к его дому на 30 метров до тех пор, пока его семья не подыщет новое место жительства.

Один из соседей Мейсона, не участвующий в противостоянии сторонника Трампа с голосовавшими за демократов, назвал его реакцию чрезмерной, а происходящее безумством.

7 ноября Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.

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