Трамп запланировал 30-дневную «войну» против результатов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп запланировал 30-дневную юридическую войну против результатов президентских выборов в стране. Об этом пишет Mirror.

Как сообщает издание, команда юристов американского лидера готова подать до 10 судебных исков, чтобы доказать «фальсификации при подсчете голосов на выборах».

Кроме того, Трамп планирует провести ряд митингов со своими сторонниками. Десятки сотрудников штаба для этого переводятся в «проблемные» штаты.

Отмечается, что семья действующего президента США поддерживает его усилия в борьбе за отмену результатов выборов. Так, супруга Трампа Мелания не поздравила жену Байдена Джилл с победой, а лишь написала в Twitter, что американский народ заслуживает справедливых выборов. При этом, по данным источников, зять Трампа Джаред Кушнер пытался убедить президента признать поражение.

Ранее штаб Трампа подал иски в Аризоне и Пенсильвании. В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте. По мнению Трампа, при таком голосовании не соблюдались принципы прозрачности.

Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллеги выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — он набрал 273 при необходимых 270 голосов выборщиков. Трамп в ответ заметил, что его соперник на выборах поторопился назвать себя новым лидером страны, так как штаб действующего президента будет отстаивать свои позиции.