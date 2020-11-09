Стало известно о планах Трампа снова баллотироваться в президенты

Президент США Дональд Трамп планирует снова баллотироваться на этот пост в 2024 году. Об этом стало известно Axios от двух источников.

Как рассказали собеседники издания, Трамп обсуждал такую возможность в частной беседе со своими советниками. Однако связаться с представителями избирательной кампании Трампа и Белого дома для получения комментариев журналистам не удалось.

Это самый четкий показатель того, что действующий президент осознает свой проигрыш на этих выборах своему сопернику Джо Байдену, подчеркивает Axios. Потому что, согласно законам США, один и тот же человек может избираться на президентский пост только два раза. Однако необязательно, чтобы оба срока шли подряд.

Ранее сообщалось, что советники Трампа уже обсуждают с ним возможный проигрыш на выборах. Политик не собирается произносить традиционную речь, в которой признает свое поражение. При этом некоторые члены семьи Трампа относятся к первой группе советчиков с просьбами продолжать борьбу.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.