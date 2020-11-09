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Окружение Трампа разделилось из-за результатов выборов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Окружение президента США Дональда Трампа разделилось из-за результатов выборов главы государства, на которых, по данным СМИ, победил его соперник от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что раскол произошел из-за мнения о необходимых действиях президента. Так, одна часть приближенных побуждает Трампа продолжить борьбу за власть, а другие — отступить. Вторые считают, что он останется влиятельной фигурой и без поста президента. При этом, по информации источников в Республиканской партии, судебное разбирательство может затянуться на 30 дней и более.

Ранее сообщалось, что советники Трампа уже обсуждают с ним возможный проигрыш на выборах. При этом политик не собирается произносить традиционную речь, в которой признает свое поражение. При этом некоторые члены семьи Трампа относятся к первой группе советчиков с просьбами продолжать борьбу.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

Предыстория: Окружение Трампа посоветовало готовиться к победе Байдена
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